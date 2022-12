Diocesi: Bari-Bitonto, giovedì presentazione del progetto di microcredito imprenditoriale “Futuro… Prossimo”

L’arcidiocesi di Bari-Bitonto, attraverso la Caritas diocesana, l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, l’Ufficio di pastorale giovanile e Federcasse Bcc Credito cooperativo, promuove il progetto di microcredito imprenditoriale “Futuro… Prossimo”. La presentazione avverrà giovedì 22 dicembre, alle ore 18, nell’aula magna “Casa del Clero”, in corso Alcide de Gasperi, 274/a, a Bari. Il progetto, si legge in una nota, ha l’obiettivo di offrire sostegno a quanti il lavoro non ce l’hanno oppure lo hanno perso per ottenere credito presso gli istituti bancari per l’avvio di piccole o medie attività imprenditoriali.

Interverranno l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, Mariantonietta Intonti, docente di Uniba, Augusto Dell’Erba, presidente della Federazione Bcc Puglia e Basilicata, Nicola Guastamacchia, coordinatore della Federazione Bcc Puglia e Basilicata.