Diocesi: Savona, oggi si conclude il corso di formazione sul complesso museale della cattedrale per docenti e studenti

Si conclude oggi, a Savona, il corso di formazione sul complesso museale della cattedrale per docenti e studenti delle scuole superiori della diocesi. Nell’ultimo incontro – viene spiegato in una nota – Cristina Gamberini, conservatrice dei beni culturali diocesani e responsabile della schedatura Cei, presenterà i suoi “Appunti di storia dell’arte religiosa a Savona nei secoli XVII, XVIII e XIX”. Seguiranno la relazione su “Napoleone e il Papa prigioniero: Pio VII a Savona” di Laura Arnello, coautrice del libro “Pio VII primo papa moderno”, e la visita guidata agli appartamenti del pontefice nel Vescovato.

Insegnanti e alunni, sottolineano dalla diocesi di Savona-Noli, hanno potuto fruire di preziose visite anche nei precedenti appuntamenti: dalla Cappella Sistina al Chiostro francescano, dalla cattedrale al Museo del Tesoro al coro ligneo intarsiato rinascimentale. In ogni lezione agli iscritti è stato rilasciato un attestato di partecipazione.

“Il corso – dichiarano gli organizzatori – si è dimostrato un’iniziativa soddisfacente e al di là di ogni aspettativa. Le adesioni sono state così numerose e superiori alle possibilità numeriche che abbiamo preso in considerazione di ripetere l’iniziativa in primavera”. “La formula dei quattro incontri full immersion – viene rilevato – ha offerto lezioni teoriche integrate da preziose visite agli organismi architettonici e spazi museali che compongono il complesso, il tutto con l’accompagnamento di esperti. Un’occasione da non perdere per vedere e ripensare in maniera approfondita luoghi e patrimoni della città”.