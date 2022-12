È in programma per la serata di giovedì 22 dicembre, nella cappella del seminario vescovile di Avezzano uno speciale concerto gospel a cura della “No smoke gospel band”. Durante l’esibizione, con inizio alla 18.30, il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, approfitterà per rivolgere gli auguri di Natale ai presenti e all’intera comunità ecclesiale.