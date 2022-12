Diocesi: Bolzano-Bressanone, ieri si è spento don Gottfried Kaser. I funerali saranno venerdì a Casteldarne

Si è spento ieri allo Jesuheim di Cornaiano don Gottfried Kaser, 82 anni, a lungo parroco in Valle Aurina, poi decano in Val d’Ega e infine collaboratore pastorale in Val Pusteria, nella diocesi di Bolzano-Bressanone.

Gottfried Kaser era nato il 15 ottobre 1940 a Chienes. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1965 a Bressanone, tra il 1966 e il 1980 don Kaser è stato cooperatore a Selva dei Molini, Aldino, Lasa, S. Michele/Appiano, Sesto e Ortisei. Nel 1980 è diventato parroco a Predoi in valle Aurina, incarico svolto fino al 2004. Dal 1981 al 1997 è stato in aggiunta parroco a S. Pietro in Aurina e dal 1997 al 2004 parroco a Cadipietra. Dal 2004 al 2012 don Kaser è stato decano e parroco a Nova Ponente, in aggiunta dal 2006 parroco a Ega e dal 2013 parroco a Nova Levante. Nel 2016 don Kaser è stato esonerato dagli incarichi di parroco per raggiunti limiti di età, continuando a svolgere il ruolo di collaboratore pastorale a Casteldarne, Falzes e Chienes in val Pusteria. Nel 2021 don Kaser era in aggiunta collaboratore pastorale di Terento.

I funerali del sacerdote si terranno venerdì 23 dicembre alle 14.30 a Casteldarne.