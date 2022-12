Tv2000: Festa della Madonna di Guadalupe, il 12 dicembre messa con Papa Francesco e documentario

In occasione della festa della Beata Vergine Maria di Guadalupe, Tv2000 trasmette in diretta, lunedì 12 dicembre alle ore 18, la Messa presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. E alle ore 23.55 in onda il documentario “Guadalupe. Un’immagine viva” di Luca Trovellesi Cesana.

Il documentario ripercorre il mistero del miracolo della Madonna di Guadalupe. Dicembre 1531, Messico. La Madonna appare a un umile indio, ma nessuno gli crede. Su richiesta della Vergine l’indio avvolge nella sua “tilma” delle rose di Castiglia, inspiegabilmente fiorite su una desolata pietraia. Davanti al vescovo apre il telo e scopre il miracolo: vi è impressa l’immagine della Madonna. L’immagine è straordinariamente reale. I risultati delle analisi sconvolgenti. Negli occhi della Vergine sono impresse le 13 figure presenti nel momento del miracolo. Le stelle del manto riproducono la posizione esatta degli astri nel giorno del miracolo (12.12.1531). La tecnica pittorica usata è sconosciuta. I colori si conservano intatti, la tela è incorrotta. Ma non è tutto: una straordinaria connessione rivela che il nome di Guadalupe è nato in realtà nella regione dell’Estremadura in Spagna, e le sue radici risalgono addirittura all’evangelista San Luca.