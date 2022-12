Diocesi: mons. Rega (vescovo eletto San Marco Argentano-Scalea), “vengo in mezzo a voi come padre, fratello e amico”

“Mai avrei pensato di rivolgermi a voi come prossimo vescovo! Nella preghiera, in cui subito ho trovato rifugio, è risuonato con forza il ‘non temere, io sono con te’”. Con queste parole si apre il messaggio che oggi mons. Stefano Rega, nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea, rivolge alla sua “cara” diocesi. “Questo non temere rivolto ai profeti, agli apostoli, alla Beata Vergine Maria – scrive -, mi ha rasserenato e si è fatto chiaro come nella mia storia il Signore non mi abbia mai abbandonato ed ogni volta in cui ho detto il mio Sì e mi sono affidato, ho sperimentato la potenza della Sua grazia”. “Vengo in mezzo a voi – prosegue mons. Rega – come padre, fratello e amico, in una terra ricca di fede, di storia e di cultura, accogliendo tutta la ricchezza di bene già seminato e facendomi compagno di cammino verso l’unica universale vocazione alla santità. Insieme, faremo nostre le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi”, “le nuove sfide che stiamo attraversando, la complessità del tempo presente, invitati a inventare e a trovare vie nuove per annunciare la gioia del Vangelo a tutti”.