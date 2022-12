A Sua immagine: nella puntata di oggi la storia del baritono Claudio Sgura. Domani riflessioni sull’Avvento

A Sua immagine torna in onda oggi, alle 14.55, su Rai Uno, incontrando il baritono Claudio Sgura, uno dei grandi talenti che l’Opera italiana continua ad esportare nel mondo. Una storia singolare quella di questo cantante originario di Ostuni: un percorso fatto di passione, caparbietà e talento iniziato in una famiglia modesta, e con un lavoro – infermiere in un reparto di psichiatrico prima, e di rianimazione pediatrica poi – lontano anni luce dagli applausi dei grandi templi della lirica.

Claudio racconterà la sua vicenda e il suo lungo apprendistato, cominciato come autodidatta fra le corsie ospedaliere per portare un po’ di gioia ai degenti, poi nella parrocchia del suo paese insieme al parroco, don Cosimo. Racconterà degli studi a Lecce con il soprano Maria Mazzotta, e del suo progressivo ingresso nell’impervio mondo del Bel Canto, fino a calcare i palchi più prestigiosi del mondo, dalla Fenice di Venezia al Metropolitan di New York. E dal Teatro dell’Opera di Roma ci parlerà di lui anche Carmen Giannattasio, soprano di gran fama, con la quale il baritono si è trovato più volte a dividere i palchi, come è accaduto di recente nella Tosca, con Sgura nel ruolo del Scarpia.

Con la terza domenica di Avvento torna alla conduzione de “Le ragioni della speranza” fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco e parroco nel quartiere romano di Primavalle. In questo nuovo ciclo fra Daniele incontrerà storie di vita – sportivi e non solo – in contesti a lui cari. Ad unire tutte queste storie, nel momento dell’anno in cui ci si prepara ad accogliere la venuta di Dio in mezzo a noi, saranno due parole: discesa e salita. In questo primo incontro, nella bramantesca cornice di Santa Maria delle Grazie a Milano, sarà Luca Masserini a raccontarsi a cuore aperto. Biker, appassionato di mountain bike, fondatore di una scuola e giornalista, ripercorrerà i momenti più importanti della sua vita, la sua personale visione della discesa come guizzo sportivo ma anche come profondo esercizio interiore.

Continua la serie di puntate di “A Sua immagine” dedicate all’Avvento, e a eventi, personaggi e termini che ne mettono in evidenza alcune caratteristiche. Domani, dalle 10.30, la parola chiave è “stupore”, e il personaggio di riferimento è santa Elisabetta, madre di Giovanni Battista. Lorena Bianchetti ne parlerà con il teologo Marco Tibaldi e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, oltre a raccogliere la testimonianza di chi ha vissuto lo stupore di un evento inatteso come una guarigione insperata. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dal Santuario Santa Maria a Mare in Castellabate (Salerno). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.