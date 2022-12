Diocesi: Cosenza-Bisignano, nomina del nuovo arcivescovo. Mons. Piemontese (amministratore apostolico), “buona notizia che smentisce pettegolezzi e sospetti”

“E’ una buona notizia e il dono natalizio che Papa Francesco ha riservato per la nostra Chiesa diocesana e per tutta la comunità civile del nostro territorio”. Con queste parole, mons. Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico di Cosenza-Bisignano, accoglie e definisce la nomina oggi da parte di Papa Francesco del nuovo arcivescovo della diocesi, mons. Giovanni Checchinato, in un messaggio alla diocesi. “Mi piace chiosare – aggiunge l’amministratore apostolico – che con la nomina di mons. Giovanni Checchinato vengono smentiti pettegolezzi e sospetti di intrallazzi, messi in circolo da sfaccendati e seminatori di zizzania. Oggi, cari fratelli e sorelle, viene rinnovata e rinverdita la nota della successione apostolica della nostra Chiesa di Cosenza-Bisignano”. Mons. Piemontese ricorda che il nuovo Arcivescovo trova “una Chiesa viva e bella”, che sta portando a compimento il ricco anno santo giubilare per gli 800 anni di dedicazione della Cattedrale “S. Maria Assunta” di Cosenza e, in comunione con la Chiesa italiana e universale, il percorso sinodale, a 60 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II. “Vogliamo accogliere questa carezza del Signore negli attuali tempi incerti e difficili a motivo della crisi politica, sociale ed economica internazionale, oltre che per la crescente indifferenza religiosa e la crisi di fede anche tra la nostra gente”.