Diocesi: Cagliari, torna l’iniziativa solidale “Miracolo di Natale”. La presentazione il 13 dicembre

Martedì 13 dicembre 2022, alle ore 10, nella Sala Benedetto XVI del Seminario arcivescovile di Cagliari (via mons. Cogoni 9) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della 26ma edizione di “Miracolo di Natale”. Gennaro Longobardi, assieme a don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Cagliari, e all’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi, illustreranno i dettagli dell’iniziativa di solidarietà a favore della Caritas cagliaritana per sostenere le famiglie bisognose. Quest’anno – venerdì 16 dicembre 2022 – il Miracolo di Natale tornerà nella sua sede tradizionale, la scalinata di N.S. di Bonaria a Cagliari, dopo che per due anni, a causa della pandemia, si è svolto nel Centro diocesano di assistenza di via Po. L’iniziativa solidale sarà organizzata, come negli anni precedenti, oltre che a Cagliari, in concomitanza in altri comuni della Sardegna e vedrà la collaborazione del Coordinamento regionale della Protezione civile italiana, oltre che di varie associazioni di volontariato del territorio.