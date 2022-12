Parlamento Ue: sui giornali l’inchiesta in corso per corruzione. Politico.eu, “Qatargate”. Le Monde, “terremoto con possibili scosse di assestamento”

“Lo scandalo ‘corruzione’ del Qatar sconvolge il Parlamento europeo”, titola la testata web Politico.eu, che riporta le informazioni note fino ad ora circa le indagini e gli arresti compiuti della polizia belga su presunte attività di lobbying illecite da parte del Qatar, e scrive del rischio che “una grave crisi esploda nel cuore dell’Unione europea”. Sarebbe un “Qatargate”. “I due volti di Eva Kaili” è invece il titolo di Die Zeit on line, che concentra attorno alla figura della vicepresidente del Parlamento europeo, a cui sarebbero stati confiscati 600mila euro, il resoconto delle vicende. Nell’articolo si riportano le dichiarazioni di un altro vicepresidente, Nicola Beer, secondo il quale nel suo lavoro in presidenza, “Kaili è stata in realtà sempre molto impegnata, europeista e molto corretta”. Ciononostante, la vicenda sta “minando la fiducia dei cittadini nel Parlamento europeo”, sempre secondo Beer. “Il Parlamento europeo scosso da un’inchiesta per corruzione a presunto vantaggio del Qatar” il titolo su Le Monde, che nel riferire i fatti di ieri parla di “un terremoto che ancora potrebbe avere delle scosse di assestamento” e di “punta dell’iceberg”. Le Monde ha anche rimesso in prima pagina un articolo del 20 novembre che racconta il “thriller dei mondiali in Qatar”, cominciato con il voto Fifa nel 2010, “l’inizio di una telenovela senza fine che mescola lobbying, voci di tangenti, spionaggio, intossicazioni e sabotaggi”. Occorre peraltro rilevare che diverse testate, anche on line, non stanno seguendo con particolare attenzione la vicenda giudiziaria.