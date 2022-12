Papa Francesco: ai Vigili del Fuoco, “grazie per quanto fatto a Ischia, rappresentate una delle espressioni più belle della solidarietà”

“Voi Vigili del Fuoco, rappresentate una delle espressioni più belle della lunga tradizione di solidarietà del popolo italiano, che affonda le radici nell’altruismo evangelico. Vi esorto a custodire questo patrimonio morale e civile, coltivandolo prima di tutto nel vostro stile di vita personale”. Lo ha detto oggi Papa Francesco, ricevendo in udienza i Vigili del Fuoco con i loro familiari nell’Aula Paolo VI in Vaticano. “Questo incontro mi offre l’occasione di esprimere il mio apprezzamento per ciò che rappresentate e per quello che fate a servizio della collettività, sia nei servizi quotidiani sia nelle grandi emergenze – ha esordito il Papa -. Di queste la più recente è l’alluvione in una zona dell’Isola di Ischia; ma tutti conosciamo i vostri numerosi e prolungati interventi in soccorso dei terremotati. Anch’io ho potuto constatare personalmente, in occasione di alcune visite compiute in Italia, il bene che avete fatto alla gente e al patrimonio ambientale e storico-artistico in quelle situazioni”. “Il vostro lavoro – in sinergia con altre forze – è volto a garantire le condizioni di sicurezza e di tranquillità alla vita civile – ha proseguito -; e inoltre, come dicevamo, a intervenire quando si tratta di porre i cittadini al riparo da calamità e pericoli. Il vostro senso di dedizione, la prontezza, l’altruismo, l’audacia, la disponibilità al sacrificio sono ben noti e la gente ne va giustamente fiera. In certe situazioni di grave pericolo, voi rischiate la vostra stessa incolumità. Pertanto, la vostra missione è una scelta personale e consapevole che si giustifica per il dovere di tutelare le persone e la comunità nel momento del bisogno”.