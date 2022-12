Diocesi: Norcia, dal 15 dicembre si può visitare il cantiere della Basilica di San Benedetto

Da giovedì 15 dicembre sarà possibile accedere e visitare l’interno del cantiere della Basilica di San Benedetto. Gli ingressi avverranno su prenotazione a giovedì alternati, in gruppo composto fino ad un massimo di 15 persone, con ingresso alle ore 12 e uscita alle 12,45, che sarà accompagnato da personale addetto. Per prenotarsi gratuitamente, entro il lunedì precedente alla visita, sarà possibile: recarsi allo Spazio Digipass (via Solferino) dal lunedì al sabato dalle 15,30 alle 19,30; il martedì e giovedì anche dalle 9 alle 12; inviare una mail a digipass@comune.norcia.pg.it o telefonare al n. 0743 665853.