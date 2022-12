Diocesi: Spinillo (Aversa), “gioia per mons. Rega nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea”

foto: diocesi Aversa

Il vescovo Angelo Spinillo, i preti e i diaconi della diocesi di Aversa condividono la gioia per l’elezione a vescovo di mons. Stefano Rega chiamato da Papa Francesco a guidare la diocesi di San Marco Argentano-Scalea (Cs). “Nella nostra comunità diocesana di Aversa risuona oggi nuovamente il dono della vocazione che chiama al servizio apostolico della Chiesa – dice mons. Spinillo -. Per questo dono la diocesi tutta, grata al Santo Padre Francesco, in fraterna comunione con la Chiesa di S. Marco Argentano-Scalea, si unisce in preghiera e invoca lo Spirito Santo di Dio perché accompagni, guidi e sostenga il confratello don Stefano nell’apostolato cui è chiamato e viene consacrato come vescovo”.