Papa Francesco: nomina mons. Giovanni Checchinato nuovo arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano

Mons. Giovanni Checchinato, finora vescovo di San Severo, è il nuovo arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano. Mons. Checchinato è nato il 20 agosto 1957 a Latina, nella diocesi di Latina- Terracina-Sezze-Priverno. Ha frequentato il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e l’Accademia Alfonsiana di Roma. Dopo aver conseguito il Dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha seguito un corso di perfezionamento in Bioetica presso l’Università La Sapienza di Roma. È stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1981, incardinandosi nell’allora diocesi di Terracina-Latina. Ha svolto i seguenti incarichi: vicario nella parrocchia di San Francesco d’Assisi in Cisterna di Latina (1981-1988); insegnante presso l’Istituto di Scienze religiose Paolo VI di Latina e presso il Seminario Regionale di Anagni (1983-1991); assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi (1981-1986); parroco della parrocchia San Pio X in Borgo Isonzo di Latina (1988-1992); assistente dell’Azione Cattolica Settore Adulti e Famiglie (1989-1994); direttore dell’Ufficio di pastorale familiare, co-fondatore e consulente etico del Consultorio diocesano Crescere insieme (1989-2005); arciprete parroco della parrocchia di San Cesareo, Concattedrale di Terracina (1992-2005); rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni (2005-2015); parroco della parrocchia di Santi Pietro e Paolo di Latina (2015-2016); parroco di Santa Rita di Latina (2016-2017). Il 13 gennaio 2017 è stato nominato vescovo di San Severo ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 23 aprile successivo. In seno alla Cei, è membro della Commissione episcopale per le migrazioni. Nella Conferenza episcopale pugliese presiede la Commissione per il servizio della carità e della salute.