Parlamento Ue: inchiesta in corso per corruzione. Metsola, “faremo tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia”

Roberta Metsola (foto SIR/European Parliament)

“Il nostro Parlamento europeo è fermamente contrario alla corruzione”. Roberta Metsola, presidente dell’Euroassemblea, affida a un tweet un brevissimo – e scontato – commento sulla vicenda giudiziaria che sta investendo il Parlamento in queste ore, con le indagini in corso sulla vicepresidente greca Eva Kaili, l’ex europarlamentare italiano Antonio Panzeri, alcuni assistenti parlamentari, responsabili di ong e il segretario dei sindacati europei Visentini. “In questa fase, non possiamo commentare alcuna indagine in corso se non per confermare che abbiamo cooperato e coopereremo pienamente con tutte le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie competenti”, dichiara Metsola. “Faremo tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia”. La prossima settimana a Strasburgo si svolgerà la sessione plenaria del Parlamento: si può prevedere che i lavori saranno influenzati dalla vicenda giudiziaria.