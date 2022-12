Papa Francesco: riceve in udienza la presidente della Repubblica Slovacca Zuzana Čaputová

Papa Francesco ha ricevuto in udienza Zuzana Čaputová, presidente della Repubblica Slovacca, la quale, successivamente, si è incontrata con mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, ci si è soffermati sui “buoni rapporti bilaterali” esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca e sul ruolo della Chiesa nella società. Nel prosieguo dei colloqui, “si è discusso approfonditamente della guerra in Ucraina e del suo impatto a livello regionale e internazionale, con particolare attenzione alla situazione umanitaria, all’accoglienza dei profughi e alla crisi socio-economica”.