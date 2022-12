Papa Francesco: nomina mons. Stefano Rega nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea

Mons. Stefano Rega è il nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea. Lo ha nominato oggi Papa Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da mons. Leonardo Bonanno. Mons. Rega è nato il 30 dicembre 1968 a Villaricca (Na). Ha frequentato il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, conseguendo la Licenza in Teologia dogmatica. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1993, incardinandosi nella diocesi di Aversa. Ha ricoperto i seguenti incarichi: educatore presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli (1996-2003); collaboratore della parrocchia Santi Giuseppe ed Eufemia in Carditello (1999- 2003); rettore del Seminario diocesano di Aversa, delegato per i seminaristi del Seminario Maggiore, collaboratore delle parrocchie di Maria SS.ma delle Grazie e di S. Luca Evangelista in Giugliano (2003-2017); membro del Consiglio presbiterale diocesano e del Collegio dei Consultori; direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale vocazionale. Dal 2017 è parroco della parrocchia San Nicola di Bari a Giugliano in Campania.