Austria: domenica 11 dicembre si commemorano i bambini morti prematuramente. Celebrazioni a Linz, Salisburgo e Innsbruck

Ogni anno, la seconda domenica di dicembre, molte famiglie in tutto il mondo commemorano i loro figli morti prematuramente mettendo una candela alla finestra. Anche in Austria, l’11 dicembre, si tengono numerose funzioni religiose e commemorazioni per ricordare i “Bambini delle stelle”, quei bambini che sono morti prima, durante o poco dopo la nascita. Le cerimonie commemorative si svolgeranno domenica a Linz, Salisburgo e Innsbruck. La celebrazione nel Mariendom di Linz è prevista come servizio commemorativo ecumenico nazionale per tutti i bambini defunti. Secondo il sito web della diocesi di Linz, il termine “Star Children” nasce dalla convinzione che i bambini morti in tenerissima età brillino come stelle nel cielo, e raggiungono il Paradiso ancor prima che gli sia stato possibile di vedere la luce del giorno. La commemorazione si svolge ogni anno nell’ambito dell’iniziativa internazionale “Worldwide Candle Lighting”. Alle 19.00 ora locale della seconda domenica di dicembre, le persone accendono una candela e la mettono vicino alla finestra: grazie alle differenze di fuso orario, viene creata un’onda luminosa mondiale nelle 24 ore. La morte prematura di un bambino colpisce spesso i genitori “del tutto impreparati”, spiega Christiane Roser, responsabile del dipartimento per le situazioni specifiche della vita e consulente per la pastorale ospedaliera nella diocesi di Linz. “Di conseguenza, possono sorgere sentimenti come tristezza, disperazione, ma anche vergogna e sensi di colpa e un grande vuoto, e quel senso di perdita è difficile da comprendere per gli estranei”.