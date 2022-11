Tutela dei minori: Cei, il 17 novembre a Roma la presentazione del primo Report nazionale

Sarà presentato giovedì prossimo, 17 novembre, a Roma (Sala Marconi, Piazza Pia 3), alle ore 11, il primo Report nazionale sui Servizi regionali/diocesani/interdiocesani per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e sui Centri di ascolto realizzato dalla Conferenza episcopale italiana. “Accrescere la consapevolezza del fenomeno, potenziare l’accoglienza delle vittime, incrementare l’efficacia del servizio formativo”, gli obiettivi principali di questo primo Report, che si riferisce al biennio 2020-2021, dal momento che i Servizi e i Centri sono stati costituiti a seguito delle Linee guida per la tutela dei minori, approvate dai vescovi italiani nel maggio del 2019. Affidato ad esperti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza, il Report presenta una mappatura dei Servizi territoriali e dei Centri di ascolto: come sono costituiti, le attività svolte, i punti di forza e quelli che andranno maggiormente consolidati, la qualità dell’ascolto e dell’accoglienza delle vittime, il contesto degli abusi o dei fatti segnalati. “La rilevazione effettuata, attraverso una comprensione globale degli elementi oggettivi e delle risorse messe in campo, unitamente alla precisione dei dati numerici, vuole illustrare la realtà delle buone pratiche sviluppate dalla Chiesa in Italia per prevenire e contrastare gli abusi”, si legge in una nota dell’Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali. Alla conferenza stampa di giovedì interverranno: mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei; mons. Lorenzo Ghizzoni, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Cei; i docenti esperti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza; don Gianluca Marchetti, direttore del Servizio tutela minori della diocesi di Bergamo; Chiara Griffini, referente del Servizio tutela minori della diocesi di Piacenza-Bobbio. Modera Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali.