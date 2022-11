Movimento per la vita: dal 18 al 20 novembre a Palermo il 42° Convegno nazionale “Carlo Casini”

Si svolgerà dal 18 al 20 novembre a Palermo la 42ª edizione del Convegno nazionale “Carlo Casini” che convoglia volontari Mpv, Cav, Sav e case d’accoglienza, amici e simpatizzanti da tutta Italia. Tema prescelto, “Costruttori di speranza. Per un futuro di pace, difendiamo la vita”. Il Convegno avrà al suo interno altre due importanti manifestazioni: il 35° Premio internazionale “A. Solinas” e il 6° Forum europeo “One of Us”.

“Quest’anno – spiega la presidente Mpv Marina Casini – l’obiettivo del Convegno è particolarmente alto. Ci ritroviamo insieme per costruire speranza”, prosegue citando le diverse realtà amiche che interverranno a questo evento, tra cui Comunità di Sant’Egidio, Papa Giovanni XXIII e associazioni europee e internazionali come Save a Life International, One of us e Heartbeat International. Queste, come ricorda la presidente Mpv, “condividono il nostro ideale di accoglienza, condivisione e solidarietà e lo declinano sui vari fronti in cui l’umanità è dolente e fragile. Vogliamo fare squadra e, ognuno con la propria vocazione specifica, vuole costruire un futuro che sappia accogliere tutti, a partire dal più povero dei poveri, da colui che la cultura dello scarto vuole cancellare, al punto di non considerarlo nemmeno un essere umano: il bambino concepito. Una delle ricchezze del programma di quest’anno viene anche da questa coralità di voci, da questo impegno condiviso”.

Tanti i momenti di formazione importanti nel programma: dal ruolo dell’uomo nel volontariato prolife, nella fase precongressuale, ai dati sul fenomeno dell’aborto oggi, allo stile comunicativo nel colloquio con le donne in difficoltà. Non mancheranno momenti di aggregazione e testimonianze di vita vissuta da parte delle protagoniste di diverse toccanti storie.