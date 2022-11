Inghilterra e Galles: plenaria dei vescovi, in agenda ambiente e Sinodo. Mons. Arnold al Sir, “stallo alla Cop27, mancano le decisioni”

Comincia oggi, nel centro pastorale di Hinsley Hall a Leeds, la plenaria dei vescovi di Inghilterra e Galles che si concluderà giovedi prossimo 17 novembre. All’ordine del giorno l’ambiente, la salvaguardia di minori e adulti vulnerabili e la fase continentale del percorso sinodale della Chiesa. I vescovi parleranno anche della visita delle reliquie di santa Bernadette di Lourdes, nelle ventidue diocesi, che hanno attirato decine di migliaia di pellegrini. “Nel mio intervento alla plenaria dirò che la Cop27, in corso a Sharm El Sheikh, in Egitto, non sta ancora prendendo le decisioni indispensabili per fermare la crisi ambientale”, dice al Sir il vescovo John Arnold, responsabile per l’ambiente. “Anche se speriamo che, nei prossimi giorni, vi saranno più interventi per proteggere dal riscaldamento globale le popolazioni dei Paesi più poveri che sono quelle che pagano il costo più alto dell’aumento della temperatura globale. Noto, poi, l’incoerenza del governo britannico che si dice leader nella protezione dell’ambiente ma ha concesso centinaia di licenze alle aziende che lavorano nel settore dei combustibili fossili”. L’assemblea si concluderà con una conferenza stampa virtuale, via zoom, a mezzogiorno, venerdi prossimo 18 novembre, alla quale prenderanno parte, oltre al vescovo John Arnold e al segretario generale della Conferenza episcopale Christopher Thomas, il vescovo delegato per le delle Forze armate Paul Mason, e il vescovo ausiliario di Westminster Nicholas Hudson.