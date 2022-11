Infanzia e adolescenza: Agia, giovedì un evento su “diritti, responsabilità e percorsi nel sistema penale minorile”

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza(Agia) ha deciso quest’anno di porre l’accento sul sistema penale minorile e, in particolare, su alcuni aspetti: il rapporto tra disagio e devianza dei minorenni, il supporto da offrire alle vittime nei reati tra coetanei, l’attuazione del recente ordinamento penitenziario minorile e la diffusione degli strumenti della giustizia riparativa tra minori di età.

L’evento, intitolato “Riscoprire il futuro. Diritti, responsabilità e percorsi nel sistema penale minorile”, si terrà a Roma giovedì 17 novembre, all’auditorium dell’Ara Pacis, ed è articolato in due parti. Dopo i saluti istituzionali del ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’intervento di apertura dei lavori dell’Autorità garante Carla Garlatti, prenderà il via la prima parte dedicata all’analisi del fenomeno. Nel corso di essa interverranno Alfio Maggiolini, docente di Psicologia dinamica all’Università di Milano Bicocca, e Susanna Vezzadini, docente di Sociologia della devianza e mutamento sociale all’Università di Bologna. A seguire, la testimonianza del rapper e scrittore Francesco “Kento” Carlo sulle sue esperienze negli istituti penali minorili. Ad aprire la seconda parte (“Quali risposte?”) sarà Gemma Tuccillo, capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Seguiranno gli interventi di Gianluca Guida, direttore dell’Istituto penale minorile di Nisida (Napoli), e di Patrizia Patrizi, presidente dell’European Forum for Restorative Justice. Le conclusioni sono affidate a Carla Garlatti, che formulerà alcune proposte. Modera la giornalista Francesca Fagnani. L’illustrazione in copertina del programma è di Giulia Neri.