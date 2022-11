Libri: Pftim sez. San Tommaso, a Pozzuoli il 16 novembre il primo appuntamento dei “Colloqui su San Gennaro”

Mercoledì 16 novembre, alle ore 17, nella basilica cattedrale San Procolo martire nel Rione Terra di Pozzuoli, primo appuntamento dei “Colloqui su San Gennaro”. In occasione della presentazione del libro “Episcopus et Martyr. San Gennaro e la città di Napoli” (Artetetra Edizioni), curato da Gaetano Di Palma e Pasquale Giustiniani, si svolge la prima delle tre tappe organizzate dalla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim) – sezione San Tommaso d’Aquino di Napoli, per riscoprire la figura di San Gennaro.

Tema del primo incontro: “San Gennaro il martire”. Introduce Roberto Della Rocca della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino, e direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Pozzuoli. Intervengono Rosalba Di Meglio, dell’Università degli studi di Napoli Federico II, e Carlo Ebanista, dell’Università degli studi del Molise e membro della Pontificia Commissione di Archeologia sacra.

In conclusione dell’evento, i ragazzi del progetto “Puteoli Sacra” proporranno, a quanti vorranno approfondire, una visita al percorso Museo-Cattedrale per ammirare i capolavori d’arte che celebrano i santi Gennaro e Procolo, in particolare i dipinti di Artemisia Gentileschi (per la sola visita guidata è previsto un contributo a sostegno del progetto di inclusione sociale).

Le prossime tappe dei “Colloqui su San Gennaro” si terranno venerdì 16 dicembre, all’Archivio storico diocesano di Napoli, su “San Gennaro il patrono”, e venerdì 5 maggio nel Salone Biblioteca pubblica arcivescovile Francesco Pacca di Benevento, su “San Gennaro il vescovo”.