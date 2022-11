Ebrei: Roma, al via domani il convegno “9 ottobre 1982. L’attentato al Tempio Maggiore 40 anni dopo”

Un momento di confronto, riflessione e approfondimento riguardo uno degli eventi più drammatici della storia d’Italia, sui cui ancora non è stata fatta completamente luce. Prende il via domani alle 9.30 il convegno “9 ottobre 1982. L’attentato al Tempio Maggiore di Roma 40 anni dopo”, che si snoderà nell’arco di due giorni – il 15 e il 16 novembre – presso l’Archivio centrale dello Stato.

Molti i relatori di primo piano che parteciperanno ai diversi panel, tra vittime dell’attentato e autorità, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il prefetto Franco Gabrielli, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. L’evento è organizzato dalla Comunità ebraica di Roma sotto gli auspici della Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari di interesse nazionale e la dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, patrocinato dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane.