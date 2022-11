Minori: Save the children, il 16 novembre a Roma la presentazione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia

Sarà presentato il 16 novembre a Roma presso la Sala della Stampa Estera (Via dell’Umiltà 83/c, ore 10.30) l’Atlante dell’infanzia a rischio di Save the children. Giunto alla tredicesima edizione, quest’anno fotografa lo stato di salute di bambine, bambini e adolescenti a seguito della pandemia, con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali, economiche e territoriali. “Come stai?” è la domanda che molti ragazzi e ragazze avrebbero voluto sentirsi rivolgere durante la pandemia e che Save the children ha scelto come titolo della pubblicazione. Nel volume sono contenuti dati, elaborazioni, mappe e immagini, con le voci di operatori sul campo, esperti, scrittori, ragazze e ragazzi. L’obiettivo è comporre un quadro di insieme su un tema delicato e complesso quale il diritto alla salute per tutti ma anche tracciare proposte e linee di lavoro per il futuro. La presentazione si potrà anche seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul profilo LinkedIn di Save the children.