Paesi Bassi: i vescovi olandesi in Vaticano. Fra i temi “assotigliarsi della fede, morale sessuale, candidati al sacerdozio”

Si è conclusa a Roma la visita ad limina dei vescovi che guidano la Chiesa olandese. Il momento culmine della visita, che è durata dal 7 al 12 novembre, è stata l’udienza con Papa Francesco, venerdì 11 novembre. “Il Papa ci ha dedicato molto tempo”, ha riferito il presidente della Conferenza episcopale Hans Van den Hende, che ha parlato di una “conversazione spontanea, con tante domande”. Oltre un’ora e mezza di scambio informale, riferisce sul suo blog, il vescovo Jan Hendriks di Haarlem-Amsterdam, che ha raccontato giorno per giorno la visita romana e gli incontri con i diversi dicasteri. “Il Papa ci ha detto che potevamo sentirci liberi di criticarlo, perché pensava sarebbe stato meglio se fosse successo durante la conversazione, anziché dopo, fuori”, racconta mons. Hendriks, che dà un resoconto personale dettagliato dei temi affrontati e delle parole del Papa: tra questi, l’assottigliarsi della fede in Olanda, la morale sessuale, l’ideologia di genere, la selezione dei candidati al sacerdozio. Alla fine dell’incontro il Papa ha esortato i vescovi “a non perdersi d’animo nel deserto, perché il Signore fa sbocciare dei bei fiori nel deserto. Il Papa ci ha incoraggiato a continuare con fiducia”.