Papa Francesco: alla Focsiv, “l’ombra di una terza guerra mondiale incombe sul destino di molte nazioni”

(Foto Vatican Media/SIR)

“L’ombra di una terza guerra mondiale incombe sul destino di intere nazioni, con conseguenze terribili per le persone”. A ribadirlo è il Papa, nel discorso scritto consegnato durante l’udienza concessa alla Focsiv, in occasione del 50° della fondazione. “Penso, in modo particolare, agli anziani, alle donne, ai bambini”, prosegue Francesco, che si chiede: “Che futuro stiamo costruendo per le nuove generazioni? È una domanda che dovrebbe accompagnare sempre le decisioni a livello internazionale”. “Grazie per ciò che fate e per come lo fate”, l’omaggio del Papa ai presenti: “Siete un bel segno della Chiesa-madre che genera speranza in un mondo assuefatto agli scandali della fame e delle guerre. La vostra testimonianza è una risposta concreta a quanti non credono più in una pace possibile. Con il vostro impegno, infatti, dimostrate che ogni piccolo tassello quotidiano può costruire il grande mosaico della fratellanza. Vogliamo un mondo solidale, in cui ciascuno si senta accolto e non sia costretto a rinunciare ai propri sogni. Non si tratta di un semplice auspicio, ma di una volontà ben precisa, che un vostro motto esprime così: ‘Un mondo da costruire insieme, nel rispetto del creato, nel quale ogni persona possa realizzarsi in piena dignità!’. È un messaggio quanto mai attuale in questo momento storico”.