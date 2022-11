Parlamento Ue: conseguenze economiche e sociali della pandemia, dibattito a Bruxelles. Giovedì audizione su aborto in Polonia

La settimana di lavori al Parlamento europeo si apre oggi pomeriggio con un dibattito sulle conseguenze economiche e sociali della pandemia di Covid-19, con particolare attenzione agli aspetti lavorativi come la mobilità transfrontaliera, la discriminazione contro i non-vaccinati e la lotta contro la disuguaglianza di genere e verso i gruppi vulnerabili. L’iniziativa è organizzata dalla Commissione speciale sulla pandemia di Covid-19.

La sottocommissione per i diritti dell’uomo propone invece una audizione pubblica sugli eventi sportivi mondiali e i diritti umani in vista del Campionato mondiale di calcio in Qatar. La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare è invece in trasferta a Sharm el-Sheikh (delegazione di 14 deputati) per partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27).

Nell’agenda della presidente Metsola figura invece un incontro con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’Italia, Antonio Tajani

Giovedì 17 novembre la Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni terranno una audizione pubblica sulle conseguenze del divieto di aborto in Polonia. “I deputati – afferma un comunicato – discuteranno con i familiari della prima vittima nota di tale divieto in Polonia e con i rappresentanti delle Ong che difendono la salute e i diritti sessuali e riproduttivi”.