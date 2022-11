800 anni Università di Padova: il 16 novembre messa di inizio anno accademico nella basilica del Santo. Celebra mons. Marangoni

In occasione degli 800 anni dell’Università di Padova, la messa di inizio anno accademico – tradizionale appuntamento per il mondo universitario promosso dalla Pastorale della cultura e dell’università della diocesi di Padova – sarà celebrata mercoledì 16 novembre, alle ore 18, in Basilica di Sant’Antonio a Padova.

Presiederà l’Eucaristia mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre e delegato della Conferenza episcopale Triveneto per gli Istituti teologici regionali e gli Istituti superiori di scienze religiose e presidente della Commissione per l’educazione, la scuola, la cultura e l’università della Cet. Si ritroveranno insieme gli studenti e le studentesse, i docenti e le autorità accademiche dell’Università di Padova, della Facoltà teologica del Triveneto, dell’Istituto teologico Sant’Antonio dottore, dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Padova, dell’Istituto di Liturgia pastorale Santa Giustina e del Conservatorio C. Pollini.

Animeranno la celebrazione gli studenti del conservatorio C. Pollini, il coro del collegio Cuamm, il coro della pastorale universitaria.