Terra Santa: Custodia, a Gerusalemme la professione solenne di 11 frati minori

Professione solenne per 11 frati (provenienti da Italia, Siria, Iraq, Filippine, Sudafrica, Kenya, Mozambico, Malawi, Burundi) sabato 15 ottobre, nella chiesa di San Salvatore a Gerusalemme. I religiosi hanno così fatto il loro ingresso ufficiale nell’ordine dei Frati minori. Di questi 11, cinque sono gli appartenenti alla Custodia di Terra Santa. La messa, riferisce la Custodia, è stata presieduta dal Custode, padre Francesco Patton, alla presenza di diversi religiosi e religiose provenienti da numerosi paesi, le famiglie dei frati, alcuni religiosi delle chiese maronita, siriaca e copta, oltre al guardiano del convento fr. Rodrigo Machado Soarez e ai confratelli della Custodia. Padre Patton ha ricordato ai frati che “la perfezione evangelica sta nel seguire Gesù Cristo giorno dopo giorno, obbedienti e casti per tutta la vita, tenendo lo sguardo fisso su di Lui, permettendo a Gesù di rimetterci in piedi ogni volta che cadiamo, e afferrando la Sua mano ogni volta che ci sentiamo andare a fondo”, sottolineando inoltre che “è solo grazie all’azione di Gesù Cristo e del suo Santo Spirito che si può vivere questa speciale chiamata a porsi alla Sua sequela”. Al termine della messa, fr. Mark Vertido Palafox ha parlato a nome di tutti i professi, ringraziando Dio per questo giorno solenne, per il dono della vita, per la possibilità di aver potuto vivere e conoscere i luoghi santi, per il sostegno delle famiglie (molte delle quali presenti in chiesa) e per la partecipazione di tutti i presenti.