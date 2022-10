Papa Francesco: all’Angelus, “l’Assemblea sinodale si svolgerà in due sessioni”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il 10 ottobre dell’anno scorso si è aperta la prima fase della XVI Assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi, sul tema ‘Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione’. Da allora si sta svolgendo nelle Chiese particolari la prima fase del Sinodo, con l’ascolto e il discernimento. I frutti del processo sinodale avviato sono molti, ma perché giungano a piena maturazione è necessario non avere fretta”. Lo ha detto Papa Francesco, ieri, al termine della recita dell’Angelus, in piazza San Pietro. “Pertanto, allo scopo di disporre di un tempo di discernimento più disteso – ha aggiunto il Pontefice -, ho stabilito che questa Assemblea sinodale si svolgerà in due sessioni. La prima dal 4 al 29 ottobre 2023 e la seconda nell’ottobre del 2024. Confido che questa decisione possa favorire la comprensione della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, e aiutare tutti a viverla in un cammino di fratelli e sorelle che testimoniano la gioia del Vangelo”.