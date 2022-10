Diocesi: Caritas Rimini, nel 2022 il 42% delle persone incontrate sono nuovi utenti. Da mons. Lambiasi appello al “realismo della speranza”

In occasione della Giornata internazionale di lotta alla povertà (17 ottobre) è stato presentato il Bilancio sociale della Caritas diocesana di Rimini, il report che raccoglie tutti i servizi e le attività poste in essere durante l’anno 2021, scattando una fotografia dettagliata della situazione dal punto di vista sociale del territorio della diocesi di Rimini.

Il documento si focalizza principalmente su tre esigenze, sulle quali concentrarsi e a cui dare risposta: le difficoltà legate alla casa, soprattutto alla luce delle emergenze di questi anni (nel 2021 il 40% delle persone che si sono rivolte alla Caritas di Rimini non erano senzatetto ed erano in difficoltà con affitti e utenze); in secondo luogo il tema del lavoro, con l’87% delle persone incontrate che è disoccupata e, infine, il problema “silenzioso” della solitudine, che nella maggior parte dei casi favorisce e acutizza le situazioni di povertà. “In un periodo storico come questo, caratterizzato dalle crisi e dalle emergenze, si corre il grande rischio che le persone si sentano sempre più fragili e, soprattutto, isolate – interviene sul tema Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana –. Per questo è così importante il Bilancio sociale, che permette di raccontare ciò che, chi lavora in Caritas, sperimenta ogni giorno, ossia la bellezza dell’incontro con l’altro. Incontro drammatico, certo, ma da cui nasce la consapevolezza che non si è soli in mezzo a tante difficoltà”. “La situazione richiede a tutti noi umiltà e coraggio, che devono tradursi in un approccio fondato sul realismo – aggiunge mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini –. Un realismo, però, che non sia sterile e paralizzante, ma che diventi realismo della speranza, possibile solo se si cammina non da soli, ma insieme”.

Per quanto riguarda i numeri, il Bilancio mostra uno scenario molto difficile dal punto di vista sociale, soprattutto se si parla di “nuove povertà”: nel 2021 la Caritas diocesana di Rimini ha incontrato 966 persone, il 32% delle quali non si era mai rivolto alle sue strutture in passato. Quadro che peggiora se si guarda ai numeri provvisori del 2022: fino ad oggi, infatti, i nuovi utenti sono già il 42% delle persone incontrate. Si abbassa infine l’età media, 46 anni.