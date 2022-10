Diocesi: Imola, domani in cattedrale l’ultimo saluto al missionario padre Filippo Comissari

Verranno celebrati nella mattinata di domani, martedì 18 ottobre, nella cattedrale di Imola, i funerali di padre Filippo Comissari, per 45 anni missionario ad Hong Kong. Padre Comissari, fratello di don Leo, è mancato nella giornata di sabato 16 ottobre, all’età di 91 anni. Missionario del Pime (Pontificio istituto per le missioni estere), era stato consacrato sacerdote nel 1954 per la diocesi di Imola e nel 1956 era partito per l’Asia: “Quando mi hanno comunicato la destinazione non sapevo nemmeno dove fosse Hong Kong – ricordava padre Filippo in un’intervista al settimanale diocesano ‘Il nuovo Diario messaggero’ –. Quando sono arrivato Hong Kong era una colonia inglese: dopo la fine del secondo conflitto mondiale moltissime persone migravano dalla Cina in questa regione. C’era tanta povertà e diffusissime erano le baraccopoli».

Il funerale verrà celebrato alle 9.45 nella cattedrale di San Cassiano e sarà presieduto da mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola. Nella serata di oggi, lunedì 17 ottobre, alle 20.45 è in programma un momento di preghiera in sua memoria in San Cassiano. A partire dalle 19 odierne la il feretro sarà esposto nella cattedrale imolese.