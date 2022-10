Fafce: Parigi, riunione del Comitato direttivo “per decidere le linee guida per i prossimi mesi”. Focus su famiglia e demografia

Vincenzo Bassi (Foto Parlamento europeo)

Si riunisce a Parigi, dal 18 al 20 ottobre il comitato direttivo della Federazione delle associazioni familiari cattoliche, “per decidere le principali linee guida dell’azione a livello europeo per i prossimi mesi”. Saranno ospiti della Cnafc, l’associazione francese aderente alla Fafce. È il primo incontro dopo l’udienza con Papa Francesco, lo scorso giugno, ha sottolineato il presidente Fafce, Vincenzo Bassi: il Papa “ci ha incoraggiato a continuare il nostro lavoro a favore della creazione e del consolidamento delle reti familiari”. Nel primo giorno di lavoro a Parigi, si svolgerà un dialogo con l’Osservatore permanente della Santa Sede presso l’Unesco, Mons. Éric Soviguidi, per discutere “dell’importanza dell’educazione e la responsabilità dei genitori in questo ambito”. Il 19 ottobre alla Cappella della Madonna della Medaglia Miracolosa è prevista una messa per “affidare alla Vergine il lavoro per le famiglie in Europa”; sarà il nunzio apostolico in Francia, mons. Celestino Migliore, a celebrare. Il giorno successivo si terrà la prima edizione internazionale degli Stati generali di nascita (Collège des Bernardins, 14-18.30): all’evento sono attesi demografi, filosofi, cittadini e responsabili politici di tutta Europa “per valutare le cause profonde del deficit demografico e per offrire soluzioni per il futuro dell’Europa”. Questa riflessione vuole essere una risposta all’incoraggiamento di Papa Francesco nonché il “contributo della Fafce in questo tempo di sinodalità per la Chiesa cattolica”, ha spiegato Bassi.