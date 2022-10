Gmg Lisbona 2023: Fatima, da oggi l’Incontro internazionale di preparazione. Presenti delegazioni da tutto il mondo

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Si è aperto oggi a Fatima (fino al 19) l’Incontro internazionale in preparazione alla prossima Gmg di Lisbona (1-6 agosto 2023) che vede riuniti tutte le direzioni del Comitato organizzatore locale (Col) della Gmg con i rappresentanti delle Conferenze episcopali e della Pastorale giovanile di tutto il mondo, nonché movimenti e congregazioni. Si tratta di un’iniziativa del Dicastero per i laici, la famiglia e la bita (Dlfv) che in questo modo comincia a rendere noto lo stato dell’organizzazione dell’evento di agosto. Ad aprire i lavori il prefetto del già citato Dicastero, il card. Kevin Joseph Farrell. È presente anche una delegazione della Cei, rappresentata dal responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg), don Michele Falabretti e da suor Armanda Parente.