Spiritualità: il 25 ottobre uscirà il nuovo libro di Chiara Amirante, dal titolo “La forza dello spirito. La chiave per una gioia piena”

Il 25 ottobre uscirà il nuovo libro di Chiara Amirante, dal titolo “La forza dello spirito. La chiave per una gioia piena”. È il secondo libro della collana Spiritherapy, un percorso, come si legge nella nota di presentazione, di “conoscenza di sé e guarigione del cuore seguito da circa 20.000 persone da più di 80 Paesi”. Il libro “La forza dello spirito” vuole essere una “risposta concreta per il difficile tempo che tutti viviamo a causa della pandemia, della guerra, della crisi economica ed ecologica che ci portano tutte insieme ad uno stato di continua emergenza ed allerta a cui siamo sottoposti. È un manuale pratico con esercizi e suggerimenti molto concreti che racchiude l’esperienza maturata da Chiara in questi anni nell’affrontare continue situazioni drammatiche e molto impegnative”.

Nel “nostro spirito sono racchiuse potenzialità molto superiori a quelle della mente. Ma quante volte ci mettiamo in profondo ascolto dei bisogni più profondi del nostro spirito? Bisogno di relazioni vere, di pace, di dare un senso alla nostra esistenza, di amare e di essere amati”.

“Ecco dunque – si conclude nella nota – una guida che aiuta a muovere i primi passi di un percorso che ci porta dalla superficialità alla profondità, dai bisogni materiali a quelli spirituali, per scoprire la scintilla divina racchiusa in ciascuno di noi. Diventare persone pienamente felici significa far risplendere questa scintilla, liberarla dalle scorie che la soffocano. Non è facile oggi ricordarsi di questo, perché la vita ci infligge ferite profonde. Ma è proprio potenziando lo spirito, che possiamo trovare la chiave per la guarigione delle nostre fragilità”.