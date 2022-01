Ue: a Parigi i commissari europei per l’inizio del semestre francese di presidenza. Von der Leyen, “priorità che convergono”

“Abbiamo la stessa volontà di fare di questo semestre un momento utile per l’Europa, di efficacia, di realizzazioni e progetti concreti a beneficio degli europei” lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, parlando alla stampa insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Parigi oggi con i commissari. Tra i dossier citati il pacchetto clima, la sicurezza alle frontiere, la decarbonizzazione, l’agenda digitale per creare un modello europeo, società più inclusive e parità salariale uomo e donna. Diversi i summit in arrivo: dall’autonomia strategica al rapporto con l’africa, la difesa. “Sono contenta che un Paese con il peso politico e l’esperienza della Francia assuma la presidenza in un momento così delicato” ha risposto Ursula von der Leyen. La situazione creata dalla pandemia è ancora difficile, ma “il 70% della popolazione europea e l’80% degli adulti” sono già stati vaccinati grazie a oltre 1,2 miliardi di dosi di vaccini per gli europei e 1,5 miliardi di dosi in 150 Paesi del mondo” ha segnalato la Presidente, e sono stati approvati “sostegni all’economia con programmi massicci con 800 miliardi di euro”. Von der Leyen ha ripreso i temi citati da Macron, segnalando “priorità che convergono”. Entrambe i leader hanno insistito sul tema della difesa e della situazione geopolitica, anche sollecitati da alcune domande. “È tempo che l’Unione della difesa passi alla velocità superiore”, ha affermato Ursula von der Leyen e Macron ha precisato: serve “una difesa più forte, una tecnologia più forte, una cultura d’intervento comune e un’architettura di sicurezza europea”. Macron, riferendosi alla Russia, ha aggiunto: “L’Ue deve dialogare, ma dialogare non è concedere. Serve un dialogo franco esigente e coordinato”, in una “architettura della sicurezza che integri storie ed esigenze”, in particolare dei Paesi Ue dell’Europa orientale. Prima dell’incontro, von der Leyen e Macron, avevano insieme “onorato la memoria di due grande figure europee”, Jean Monnet e Simone Veil al Panteon.