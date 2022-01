Diocesi: mons. Pizziolo (Vittorio Veneto), “Dio desidera che noi abbiamo desiderio di lui”

”Il dono più prezioso che i Magi possono offrire è il loro stesso viaggio, lungo quasi due anni: il dono più grande è il loro lungo desiderio”. Lo ha detto mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, nell’omelia della messa dell’Epifania, celebrata ieri nella cattedrale. “Dio desidera che noi abbiamo desiderio di lui”, ha spiegato il presule: “Più precisamente: che continuiamo ad avere desiderio di lui”. ”Se non lasciamo spegnere questo desiderio, allora resteremo aperti alla ricerca di lui, continueremo ad alzare gli occhi intorno, saremo in grado di muoverci e di camminare insieme, non ci spaventeremo degli sbagli, ma ci renderemo pronti a adorare e a donare il meglio di noi stessi al Signore e ai fratelli”, ha garantito il vescovo, esortando i fedeli ad “andare e cercare insieme, come i Magi: “piccola comunità, che ha già vinto la solitudine; piccola comunità, grazie alla quale compiere un dialogo e un discernimento sul cammino da fare e sulla direzione da prendere”. “Nella ricerca e nella sequela di Gesù, nell’annuncio e nella missione questa dimensione comunitaria è essenziale”, ha concluso mons. Pizziolo: “È il cuore di quel camminare insieme, di quella sinodalità ecclesiale che il Papa non smette di indicarci e che fa parte del nostro impegno diocesano: camminare insieme, ognuno con il suo dono”.