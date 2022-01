Terra Santa: Patriarcato latino Gerusalemme, il 23 gennaio la lettura integrale del Nuovo Testamento

La lettura integrale del Nuovo Testamento nella Terza domenica del Tempo Ordinario (23 gennaio) su tutto il territorio del Patriarcato (Palestina, Israele, Giordania e Cipro). È la proposta che arriva dal Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, che accoglie così l’invito di papa Francesco che col Motu Proprio Aperuit Illis del 30 settembre 2019, ha stabilito che “la III domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. “Tutti sono invitati a concorrere: parrocchie, comunità religiose o di laici, gruppi giovanili, famiglie, singoli credenti – scrive Pizzaballa – la partecipazione potrà essere fatta personalmente o comunitariamente, per la parte che ciascuno potrà dare e col tempo che ciascuno potrà avere”. “Confidando nella grazia di Dio – si legge nella lettera del patriarca diffusa oggi – spargeremo così sulla Terra Santa, e da qui sul mondo intero, ‘il seme incorruttibile della Parola…viva ed eterna’ (1 Pt 1,23) autentico ‘aroma fragrante’ che fa innamorare (Cant 1,3)”. Le diverse e necessarie indicazioni e istruzioni per aderire e partecipare concretamente a questa Domenica della Parola di Dio “saranno date a tutti nei prossimi giorni, attraverso una email che verrà creata appositamente per questo, e si troveranno inoltre su una pagina che sarà predisposta sul sito del Patriarcato Latino”.