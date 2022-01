Diocesi: Sassari, prosegue il percorso formativo su “Cosa dice la Chiesa sulla disabilità?”

È in programma per lunedì 10 gennaio, a Sassari, il secondo incontro del percorso formativo sul tema “Cosa dice la Chiesa sulla disabilità?” promosso dall’Ufficio catechistico diocesano e realizzato in collaborazione con la Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, culture e religioni”. L’appuntamento, che si svolgerà in diretta streaming dalle 19 alle 20.30 sulla piattaforma Zoom, vedrà la partecipazione quale relatore del prof. Gavino Matteo Latte, docente di Teologia morale presso l’Istituto superiore di Scienze religiose di Sassari-Tempio Ampurias.