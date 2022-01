Macedonia del Nord: Natale per i cattolici di rito orientale. Mons. Stoyanov (eparca), “facciamo posto nel nostro cuore per il Bambin Gesù”

La divina liturgia per i cattolici dell’eparchia della Beata Vergine Assunta è stata celebrata dal vescovo mons. Kiro Stoyanov a Strumica nell’omonima cattedrale. Alla celebrazione, iniziata con una processione con il Bambino Gesù hanno partecipato tutti i sacerdoti cattolici della zona. Riferendosi al brano evangelico della nascita di Gesù, il presule ha detto “Ormai da oltre 2000 anni, specialmente nel giorno di Natale, il Salvatore bussa al cuore dell’uomo e chiede, ma non c’è più posto, nessun posto dove posso passare la notte”. Ed ha aggiunto che anche oggi molti diranno a Gesù che ‘non c’è posto’. Rivolgendosi ai presenti poi ha chiesto “cosa risponderemo al Bambino che oggi giace nella paglia ma un giorno nel Giudizio ci mostrerà il Bene e il Male”. L’omelia si è conclusa con una preghiera a Gesù: “Mai nella nostra vita ti diremo ‘Non c’è posto per te’, ma la nostra preghiera sarà ‘Vieni Gesù e trasferisciti con noi, nella mia famiglia, dentro di me’”. La messa è stata trasmessa anche su Radio Maria in Macedonia del Nord.