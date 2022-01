Tv2000: Enrico Lucherini racconta 60 anni di cinema italiano

Lo storico press agent Enrico Lucherini è il protagonista della prima puntata del nuovo anno di ‘Effetto Notte’, il rotocalco di informazione cinematografica di Tv2000, in onda oggi, venerdì 7 gennaio, alle 23.30.

Enrico Lucherini apre alle telecamere di Tv2000 le porte del suo studio romano e racconta i film eccellenti di cui ha curato la comunicazione dagli anni 60 ad oggi: “La dolce vita”, “Accattone”, “Il Gattopardo”, “La ciociara”, “Salvatore Giuliano”, il cinema di Argento, Pieraccioni. Al centro della puntata anche gli incontri di una vita: Rossella Falk, Luchino Visconti, l’amicizia con Sophia Loren (“Il suo desiderio è stato da sempre essere madre”), la rivalità tra Gina Lollobrigida e Francesca Dellera sul set de “La Romana”, il lungo rapporto di stima con Francesco Rosi. Lucherini svela come trascorre le sue giornate oggi, la preoccupazione per il cinema italiano, l’ammirazione tra le giovani attrici per Miriam Leone: “Ha una presenza da star americana. Ha stoffa – aggiunge – l’avevo capito già al tempo di Miss Italia, ma la mia preferita resta Margherita Buy”. Molti gli aneddoti e le curiosità tra cui la genesi del manifesto de “La Ciociara”. Nella puntata anche Monica Bellucci e Fabio De Luigi che raccontano il film per tutta la famiglia “La befana vien di notte due – la Genesi”. In particolare, la Bellucci formula un augurio per il 2022 al cinema e sottolinea: “Non possiamo proprio farne a meno”. Il regista iraniano Asghar Farhadi racconta infine “Un eroe”, in uscita al cinema dopo aver vinto il Gran Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival di Cannes.