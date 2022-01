Commissione europea: iniziata ieri sera all’Eliseo la visita dei Commissari a Parigi

(Foto Commissione Europea)

Una cena all’Eliseo ha segnato nella serata di ieri 6 gennaio, l’inizio della visita del collegio dei Commissari a Parigi per inaugurare il semestre di presidenza francese del Consiglio dell’Ue. “La vostra forza sarà la forza dell’Europa. La vostra ambizione sarà la nostra, il vostro successo sarà un successo per tutti noi” ha twittato una sorridente Ursula von der Leyen, al suo arrivo all’Eliseo, dove i commissari sono stati accolti dai coniugi Macron. La visita proseguirà e si concluderà oggi: in programma c’è una cerimonia di omaggio a Jean Monnet e Simone Veil al Panteon e poi un colloquio tra il presidente Macron e la presidente della commissione Ursula von der Leyen. I commissari saranno poi a un pranzo informale con alcuni membri del governo francese e quindi seguirà un incontro con i presidenti dei gruppi politici dell’assemblea nazionale. Ultima tappa sarà al Senato, dove l’esecutivo europeo incontrerà la conferenza dei presidenti dell’esecutivo europeo, e von der Leyen avrà un colloquio con il presidente del Senato, Gérard Larcher.