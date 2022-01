Diocesi: Savona, al via la scuola del clero sul tema “Mai senza l’altro. In ascolto di ‘Fratelli tutti’”

Quest’anno il progetto della scuola del clero della diocesi di Savona-Noli, pensato dal vescovo Calogero Marino insieme a don Giuseppe Noberasco, ha come tema “Mai senza l’altro. In ascolto di ‘Fratelli tutti’”. In questo contesto dal 10 al 12 gennaio presso la “Madonnina del Grappa” di Sestri Levante si terrà una tre giorni sul tema “La profezia di Francesco e il quotidiano della pastorale: una tensione ineliminabile?”. A guidare i lavori sarà il presbitero bergamasco don Giuliano Zanchi, direttore della Fondazione Bernareggi e della Rivista del Clero italiano.

La scuola proseguirà l’8 marzo con il ritiro di Quaresima sul tema “Quando ti abbiamo visto…? L’avete fatto a me”, predicato dal biblista e parroco di Sant’Ambrogio in Varazze, don Claudio Doglio.

Martedì 5 aprile padre Giacomo Costa, gesuita, direttore del mensile Aggiornamenti sociali e segretario speciale dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, interverrà sul tema “Cammini sinodali”. Venerdì 24 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, il cammino si concluderà con l’incontro sacerdotale presieduto da mons. Marino.