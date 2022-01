Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “incidenza settimanale continua ad aumentare rapidamente. Rt medio pari a 1,43”

“L’incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 1.669 ogni 100.000 abitanti (31 dicembre 2021-06 gennaio 2022) vs 783 ogni 100.000 abitanti (24 dicembre 2021-30 dicembre 2021)”. È uno dei dati principali del monitoraggio della cabina di regia sul Covid in Italia, diffuso oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

Nel periodo 15 dicembre-28 dicembre 2021, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23-2), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. È in forte aumento anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt = 1,3 (1,27-1,32) al 28/12/2021 vs Rt = 1,11 (1,08-1,13) al

20/12/2021”.

A ciò si aggiunge che “il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 15,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 6 gennaio) vs il 12,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 21,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 06 gennaio) vs il 17,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 dicembre)”.