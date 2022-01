Anno Europeo Giovani: oltre 60.000 diciottenni in viaggio con DiscoverEu nei prossimi mesi

Ci sono in Europa quasi 61 mila giovani che tra marzo 2022 e febbraio 2023 viaggeranno gratuitamente in Europa con il sostegno della Commissione europea. Sono per l’esattezza 60.950, ha reso noto l’esecutivo europeo, i giovani che hanno fatto domanda di accedere a un titolo di viaggio DiscoverEu. Lo faranno da soli o in un gruppo di massimo cinque persone per un massimo di 30 giorni in treno (eccezioni sono state fatte per chi vive sulle isole). Per la commissaria per la gioventù Mariya Gabriel l’annuncio di questi dati è “un bel modo per iniziare l’Anno europeo della gioventù”, anno che deve essere “una festa per tutti i giovani” che vedranno “moltiplicarsi le opportunità per loro durante tutto l’anno”. Un modo concreto sarà aumentare il numero di biglietti per DiscoverEu che verranno resi disponibili nella primavera del 2022. Tra i giovani in viaggio nei prossimi mesi, oltre ai diciottenni (nati tra il 1° luglio 2001 e il 31 dicembre 2003), ci saranno anche i giovani di 19 e 20 anni che non avevano avuto la possibilità di questa esperienza a causa della pandemia. Tutti avranno prenotazioni flessibili a causa dell’incertezza della situazione. Il 17 gennaio 2022 sull’account Instagram di European Youth ci sarà una sessione di domande e risposte in diretta per i partecipanti. Nato nel 2018, DiscoverEu, il programma integrato nell’ Erasmus+ 2021-2027, ha finanziato fino ad ora 130.000 abbonamenti di viaggio.