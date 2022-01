Diocesi: Ugento, bando per la selezione di 17 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale

La Caritas diocesana di Ugento – S.Maria di Leuca comunica che entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio prossimo è possibile presentare la domanda di partecipazione per un totale di 17 posti nell’ambito del Bando volontari per la selezione di giovani da impiegare in due progetti di Servizio Civile Universale, entrambi della durata di 12 mesi: “Reti educative per l’inclusione” (10 posti) e “Avanti il prossimo” (7 posti), possono partecipare giovani dai 18 anni ai 29 non compiuto al momento della domanda, deve essere selezionata una sola sede dove si vuole fare il servizio, per il servizio i giovani riceveranno mensilmente per 12 mesi, la somma di € 444,30. Il progetto “Reti educative per l’inclusione” rientra nel settore “Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” e nell’Area di intervento “Animazione culturale verso i minori”. L’obiettivo complessivo del progetto è colmare la povertà educativa attraverso l’aumento dei ragazzi frequentanti l’attività di sostegno allo studio e garantire il prosieguo nel percorso scolastico per il 100% degli stessi. Il progetto “Avanti il prossimo” ha lo scopo di migliorare la condizione socio-economica degli adulti in stato di disagio, ponendo in essere percorsi di inclusione attiva, anche finanziaria e di prevenzione usura e rendendo protagonisti gli stessi bisognosi. La scadenza per le domande da parte dei giovani è fissata al 26 gennaio 2022 alle ore 14.00. Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2021/12/bando-ordinario-2021/