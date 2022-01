Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “10 Regioni/Province autonome classificate a rischio alto, 11 a quello moderato”

“10 Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione, 11 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio moderato secondo il Dm del 30 aprile 2020. Tra queste, sei Regioni/Province autonome sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il Dm del 30 aprile 2020”. Questo il quadro offerto oggi dal monitoraggio della cabina di regia sul Covid in Italia, diffuso stamattina dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

“Quasi tutte le Regioni/Province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza. Dieci Regioni/Province autonome riportano molteplici allerte di resilienza”, avverte la cabina di regia.

Inoltre, è “in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (309.903 vs 124.707 della settimana precedente). È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% vs 48%) e aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34% vs 31%)”.