Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, ordinazioni diaconali

“Con l’avvento del Figlio di Dio siamo chiamati ad incamminarci sui sentieri luminosi che il Padre ci ha indicato per trovare la via dei piccoli e degli umili. I ministri sono chiamati a camminare in questa luce e a vivere della sua luminosità e irradiare il mondo”. Lo ha detto alla vigilia dell’Epifania mons. Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano-Scalea, presiedendo nella chiesa “Donna vestita di sole” di Santa Maria del Cedro (CS) una Messa nella quale ha ordinato diaconi Fabio Cavalcanti e Mario Della Rocca e nella quale ha conferito il ministero del lettorato al seminarista Luca Bevilacqua. Nella stessa occasione mons. Bonanno ha ammesso agli ordini sacri i seminaristi Mattia Pio De Marco e Giuseppe Emanuele Lagatta. “Oggi voi rappresentate i magi del nostro tempo, siete persone sagge – ha detto rivolgendosi anzitutto ai diaconi – capaci di lasciarsi guidare direttamente dalla stella. Questa chiamata è una professione di missione. Siete portatori di una luce che non conosce tramonto”. Rivolgendosi ai nuovi lettori, ha sottolineato che “ora potranno attingere ancora di più verità e Sapienza di vita dalla proclamazione della Scrittura”.