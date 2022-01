Spagna: Madrid, a El Escorial un parco giochi intitolato alla piccola “missionaria” Teresita Castillo, morta di cancro a marzo 2021

Per Teresita Castillo de Diego la missione era “parlare sempre di Gesù e dare gioia”. La bambina spagnola, residente nell’arcidiocesi di Madrid, è morta il 7 marzo, all’età di 10 anni, per un cancro. Poco prima di morire, il vicario del vicariato VIII dell’arcidiocesi, padre Ángel Camino, costituì la piccola missionaria dal suo letto all’ospedale di La Paz, perché questo era il vero sogno di Teresita: “Chiedo che tanti bambini conoscano Gesù”, ha detto al vicario, “voglio fare la missionaria!”.

Due mesi dopo la sua morte, il consiglio comunale di El Escorial ha deciso all’unanimità, in sessione plenaria, di intitolare a Teresita il parco giochi di Los Arroyos, un’urbanizzazione dove la bambina viveva con i suoi genitori. La notizia, si legge sul sito dell’arcidiocesi di Madrid, è stata accolta dai genitori di Teresita, Eduardo e Teresa, “con grande entusiasmo e gioia”. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta solo nei giorni scorsi, con la benedizione del parco da parte del parroco di Nuestra Señora de los Arroyos, José Fernando Rey Ballesteros.